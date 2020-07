Wzburzona Amber Heard zaprzecza, że DEFEKOWAŁA na łóżko po kłótni z Deppem: "To próba ODWRÓCENIA UWAGI od realnego problemu"

00000..🦋 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

No co 🤷‍♀️ napisałam prawdę tu poniżej 👇🏻 O TVNPO 🤦‍♀️ Tylko śmiech na sali 🙍‍♀️🤣🤣🤣 tak jak ten Artykuł !!! 😎😎😎 Po prostu, wiem co gra w w tej Partii I telewizji TVN świadczy o tym odejście tych dziennikarzy wiem że to trochę Nie na miejscu, ale co ja poradzę jak mnie to irytuje bardzo 😖😖😖 taaaa bo ta partia lepsza niż PiS ????!!!!!! HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA WIELKIE HA HA HA , tylko jedyne co umie to dzielić, Polaków na połówkę czyli jedni stoją za PIS tak jak np ja i Moja rodzina a drudzy za PO i Potem nie dziwota że wylewa się hejt ,bo niby Pis kradnie ?!!! BZDURA !!! a jak oni rządzili to było tak cacy i SUPER ?!!! Jak słyszałam dużo o tym i widziałam w Telewizji nie nie nie ważne jakiej ale ja też znam Prawdę nie nie nie wbili mi do głowy inni taki wniosek, tylko wystarczyło dostrzec i to dostrzegłam tą różnicę pomiędzy tymi Partiami i telewizjią która kłamie , ( kilka razy kłamano na mnie i pod moim Nickiem byłym w zasadzie 😭😭😭😭 to było nie fair wczoraj o tym co prawda napisałam ale niech będzie powtórką :( dopisze na koniec aż mam lodowate ręce gdy to kończyłam pisać to tak dlatego że wspomniało mi się o tych kłamstwach no nic było minęło !! Tyle.