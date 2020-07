Johnny Depp uderza w Amber Heard w kolejnym dniu zeznań: "Piła dwie, trzy butelki wina DZIENNIE"

Elo 37 min. temu zgłoś do moderacji 14 13 Odpowiedz

Podejrzewam, ze Weronika Rosatti tez doprowadziła Pana Smigielskiego do ostateczności i facet nie wytrzymał zdaje się i koleżankę pchną. Słowami można doprowadzić człowieka na skraj. Śmigielski przywalił jej bo nie wytrzymał, ale pod artykułami o nich czytałam komentarze jedynie o biednej Weronice i tym potworze byłym partnerze. Nikt nawet się nie zająknął ze może prawda jest po środku. Jak zmienia się podejście ludzi gdy chodzi o maltretowanie mężczyzny przez kobietę. Nagle on jest winien przemocy i tego co wariatka mu robiła, prawda jest pośrodku. Większość komentarzy pisane oczywiście przez kobiety. Prawa mężczyzn są deptane to przerażajace. Maltretowano człowieka płeć nie jest ważna.