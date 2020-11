Prawnicy Johnny’ego Deppa komentują decyzję sądu: "Wyrok jest WADLIWY!"

LAILA REA 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiem, że w większości przypadków, to faceci są sprawcami, nie ma co się czarować, ale takie elementy są też wśród kobiet. O ile pamiętam, to były już głosy, że Amber nie należy do aniołków, że stosowała przemoc wobec innych, między innymi wobec swojej byłej dziewczyny. Amber znana jest ze swojego cwaniactwa. Może Depp rzeczywiście zawinił. Wiadomo już, że sporo pije, a po pijaku różne rzeczy strzelają ludziom dla głowy. Wyrok musi być sprawiedliwy, a jeśli są jakieś wątpliwości, trzeba drążyć dalej.