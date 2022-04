Johnny Depp WYBUCHA ŚMIECHEM po pytaniu do ochroniarza, czy WIDZIAŁ JEGO PENISA. Miał oddawać mocz w holu wynajętego domu... (FOTO)

... 18 min. temu zgłoś do moderacji 16 4 Odpowiedz

Ja nie nazwałabym tego wyrównanymi szansami. Amber idzie na dno na własne życzenie. Z pychy i próżności. I nie - nie "bronię faceta", tylko wszystkie dowody świadczą o tym, że z premedytacją prowokowała i rozpoczynała wszystkie patologiczne sytuacje, że składała fałszywe zeznania oraz wykreowała fałszywe oskarżenia. Co więcej, wszyscy widzieli jak Johnny się przy niej staczał - przestał panować nad nałogami, zaczął się staczać i pakować w coraz to dziwniejsze sytuacje. Nie twierdzę, że rolą jego partnerki było niańczenie go, ale mnie to wygląda raczej na przeciwny biegun, czyli czyli świadomą manipulację w celu zapanowania nad kimś. Jemu można zarzucić straszną naiwność i głupotę, ale w jej przypadku składa się to w wyrachowaną grę "po trupach do celu". Oby dostała kubeł zimnej wody na głowę.