Johnny Depp zaprzecza w sądzie, jakoby UDERZYŁ GŁOWĄ Amber Heard: "Chciałem ją opanować, próbowała mnie KOPAĆ"

Vve 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Trudno mu wierzyć. Ludzie utożsamiają go z rolami filmowymi, a nie znają go prywatnie. Prywatnie to alkoholik i narkoman. To nie usprawiedliwią jego agresji. Amber jak się okazuje tez ma problem z uzywkami - oboje w tym małżeństwie się "wykazali". Te winy są tu prawie po równo, choć on teraz stara się wykorzystać swoją popularność, Och taki wujek Jack.. Dlaczego ten proces jest relacjonowany na żywo???To jest zenujace i to mocno. On pomimo wszystko ma więcej kasy i może na ten miesiąc dwa jest czysty, wiec dobrze odgrywa swoją rolę. Wie jak wkurzyć Amber i chce aby ją na tej sali poniosły emocje. Nie zapominajmy jaki on ma zawód - jest aktorem i teraz tez gra.