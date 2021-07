Jola Rutowicz UDERZA w Donalda Tuska: "DNO! W jego oczach widać zagubienie, pogardę i nienawiść!"

Powrót Donalda Tuska do rodzimej polityki budzi wiele emocji i od kilku dni jest komentowany przez wszystkich znaczących publicystów. Do ich grona dość niespodziewanie dołączyła zapomniana Jola Rutowicz, która mieszka obecnie w USA i funkcjonuje na Instagramie nieco z francuska, jako "Jollie". Była gwiazdka Big Brothera ostro skrytykowała ostatnie działania Tuska, twierdząc, że "PiS połknie go żywcem". Doboru słów mogliby jej pozazdrościć nawet najbardziej zacięci "eksperci" TVP Info...