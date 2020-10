Jola Rutowicz wspiera Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich: "KOCHAM CIĘ, ty kochasz mnie"

Hmmmmm 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Jeden młody diabeł zapytał starego: - Jak ci się udało zaprowadzić do piekła aż tyle dusz? Stary diabeł odpowiedział: - Wzbudziłem w nich strach! Odpowiedział młody : - Super robota! A czego się bali? Wojen? Głodu? Odpowiedział stary: - Nie, bali się choroby! Na to młody: -Czy to znaczy, że nie zachorowali? Nie umarli? Nie było dla ratunku ? Stary odpowiedział: - Ależ nie,... zachorowali, umarli, a ratunek był. Młody diabeł zdziwiony odpowiedział: - To w takim razie nie rozumiem??? Stary odpowiedział: - Wiesz oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą zatrzymać każdym kosztem przy sobie jest ich życie. Przestali się przytulać, witać ze sobą. Oddalili się od siebie. Zrezygnowali ze wszystkich kontaktów społecznych i z wszystkiego co było ludzkie! Później skończyły im się pieniądze, stracili pracę, ale to był ich wybór, bo bali się o swoje życie, dlatego zrezygnowali z pracy nie mając nawet chleba. Wierzyli ślepo we wszystko, to co słyszeli i czytali w gazetach. Zrezygnowali z wolności, nie wychodzili z własnych domów dosłownie nigdzie. Przestali odwiedzać rodzinę i przyjaciół. Świat zamienił się w taki obóz koncentracyjny bez przymuszania ich do niewoli. Zaakceptowali wszystko!!! Tylko dlatego, by przeżyć chociaż jeszcze jeden mizerny dzień.... I tak żyjąc, umierali każdego dnia!!! I właśnie w taki oto sposób było mi bardzo łatwo zabrać ich mizerne dusze do piekła ... --- C.S. Lewis - "Listy starego diabła do młodego '' książka z 1942