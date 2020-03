Jola Rutowicz zachwyca się Andrzejem Dudą i polskim rządem: "Żaden inny kraj nie wysyła samolotów, aby przywieźć obywateli do kraju. Niesamowite"

Yyyy 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co 'musze to napisać .Mieszkam we Francji ' służba zdrowia jedna z najlepszych i co !,,,,,,mój mąż dziś był u lekarza rodzinnego ,a ów lekarz młoda ekipa i w masce zrobionej z papierowego filtra do kawy ,taki co używamy do express .Nie krytykujcie rządu ,bo super wszystko robią ,jestem w szoku ,że tak są zorganizowani i postępowi .Tu nie ma masek i dlatego nikt nie wychodzi ,ja uszylam z ręcznika papierowego i i tak siedzę, jesteśmy tu 2 kroki z tyłu za polską ,Tu czytam super artykuły ,co stawiają was za wzór ,brawo ,pozdrawiam