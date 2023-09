Jolanta Kwaśniewska POPŁAKAŁA SIĘ po tym, co zrobił dla niej Kuba Badach. Otrzymała od niego WYJĄTKOWY prezent. "RYCZAŁAM"

Jolanta Kwaśniewska zalała się łzami przez swojego zięcia

Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego gościła ostatnio w internetowym talk-show Magdy Mołek . Dziennikarka otwiera swoich znanych rozmówców na różne tematy dotyczące ich życia prywatnego. Pod koniec wywiadu poruszyła wątek jej słynnego zięcia. Zapytała o to, czy Kuba Badach czasami śpiewa specjalnie dla niej i zwraca się do teściowej "mamo" . Kobieta powróciła wspomnieniami do niespodzianki przygotowanej z okazji jej okrągłych urodzin.

Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę "Kochana mamo". "Kochana mamo, życzę Tobie 365 coś tam pięknych dni". Ola dziękuje w niej za wiele fajnych rzeczy, które dostała ode mnie. I to jest naprawdę piękna piosenka. Jak robiłam właśnie te 60. urodziny w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny, to Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam. Płynęły mi łzy, bo to naprawdę pięknie napisana piosenka - wyznała Jolanta Kwaśniewska.