Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Jolanta Kwaśniewska: "Nie było ładniejszego dziecka"

W czwartek wielu polskich celebrytów uczciło Dzień Dziecka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niektórzy z tej okazji publikowali na swoich instagramowych profilach wpisy poświęcone pociechom - Anna Lewandowska wrzuciła nagranie z ujęciami Klary i Laury, Sara i Artur Borucowie pokazali zaś zdjęcie w towarzystwie trójki dzieci. Dla innych święto najmłodszych było zaś idealną okazją, by powrócić pamięcią do przeszłości i pochwalić się w sieci zdjęciami z czasów dzieciństwa.

Aleksandra Kwaśniewska uczciła Dzień Dziecka. Pochwaliła się zdjęciem sprzed lat

W gronie celebrytów, którzy publicznie uczcili Dzień Dziecka, znalazła się Aleksandra Kwaśniewska. Córka byłego prezydenta na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych, nie mogła więc przegapić okazji, by przypomnieć światu, że niegdyś również była dzieckiem - co zresztą sama zaznaczyła w opublikowanym wpisie. 1 czerwca Kwaśniewska postanowiła na moment cofnąć się w czasie i zaprezentowała obserwatorom fotografię z czasów dzieciństwa.

Fani mogli zobaczyć kilkuletnią Olę pogrążoną w błogim śnie i tulącą do siebie zabawki. Do fotografii sprzed lat celebrytka dołączyła krótki opis, w którym podzieliła się refleksjami z okazji święta najmłodszych. Przy okazji zdradziła, że do dziś trzyma blisko jedną z ulubionych dziecięcych zabawek.

Nie po to człowiek ma Instagram, żeby Wam dzisiaj nie przypomnieć, że też kiedyś był dzieckiem. Nie różnił się od siebie jakoś zasadniczo. Lubił jeść i spać, czytać i śpiewać, no i płakał na filmach o zwierzętach. No może tyle tylko, że wtedy nigdzie się nie ruszał bez Magdalenki (na zdjęciu nad głową), a teraz to jednak raczej bez komórki. Ale żeby nie było - Magdalenka czuwa w szafie - napisała.

Aleksandra Kwaśniewska na zdjęciu sprzed lat. Jolanta Kwaśniewska rozpływa się nad córką

Wpis Aleksandry Kwaśniewskiej nie umknął uwadze jej mamy, Jolanty Kwaśniewskiej. Była pierwsza dama postanowiła skomentować ujęcie pociechy, nie szczędząc jej przy tym ciepłych słów.

Moje cudo! Nie było ładniejszego dziecka. I tak zostało! Kocham, kocham, kocham. Mama - napisała pod postem Oli Jolanta Kwaśniewska.

Pod najnowszym wpisem Kwaśniewskiej pojawiło się również wiele komentarzy internautów. Wielu z nich, podziwiając udostępnione przez celebrytkę zdjęcie, zwróciło uwagę na zabawki, które ta miała u swego boku podczas dziecięcej drzemki. Spoczywająca tuż nad głową małej Oli maskotka Magdalenka niektórych komentujących przyprawiła o dreszcze.

Trochę się boję Magdalenki; Ten królik będzie mi się śnił do końca życia; Sleeping beauty. Co do Magdalenki, to odczucia nieco ambiwalentne; Ale przy tych maskotkach ciężko byłoby mi zasnąć, są takie... creepy - pisali internauci.

Ta Magdalenka taka trochę jak z horroru - oceniła jedna z użytkowniczek.

Ja Was uprzejmie ostrzegam - zejdźcie z Magdalenki - odpowiedziała jej Kwaśniewska.

Zobaczcie, jak Aleksandra Kwaśniewska wyglądała w czasach dzieciństwa.

