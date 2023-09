Jolanta Kwaśniewska wspomina czasy po prezydenturze i mówi o Agacie Dudzie: "Nigdy NIE SŁUCHAŁA moich rad"

😞😞😞😞 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie idźcie na wybory. Kilka lat temu zaczynaliśmy dobijać do standardów europejskich i tak byliśmy w Europie postrzegani. Teraz to po prostu zaścianek, wioska i kłanianie się klechom. Pieniędzy z Unii brak, wiadomo. Lepiej pławić się w tym bagnie, niż rozwijać. Rząd rozdaje tylko kasę, której nie ma... Niech zrobią 1500 plus i 18 emeryturę. Prawo nie chroni kobiet w ciąży. Ile jeszcze kobiet musi umrzeć? Minister edukacji zajmuje się cnotami niewieścimi. To wszystko wygląda jak ponury żart. Nie sądziłam, że przyjdzie mi żyć w takich realiach. Przeraża mnie to wszystko. Obecnie jest tylu wykształconych ludzi, którzy nie słuchają już tego, co ksiądz głosi. Większość osób, z którymi rozmawiam narzeka na obecne rządy. No to kto na nich głosuje? Przecież nie same babcie i dziadkowie. Nie potrafię sobie wyobrazić jak młoda wykształcona kobieta może iść zagłosować na pis. Naprawdę tego nie rozumiem.