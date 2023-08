Jolanta Kwaśniewska wspomina, jak krytykowano ją za ZBYT KRÓTKĄ spódniczkę podczas spotkania z królową: "Byłam sama jak palec"

Choć Jolanta nieustannie zachwycała kolejnymi kreacjami, w których występowała podczas państwowych uroczystości, to wbrew pozorom nie mogła liczyć na pomoc stylistki . Kwaśniewska wielokrotnie podkreślała, że sama musiała znajdować i kupować ubrania, w których później się prezentowała.

Jolanta Kwaśniewska była krytykowana za swój styl

Chodziłam i myślałam: "Jaką ja sobie tutaj garsonkę kupię". [...] Potem mnie krytykowali, że do mojego numeru 36 była taka spódnica przed kolano. Ta pierwsza wizyta królowej Elżbiety i krytyka, która na mnie spadła, chociaż potem Lady D. krótsze spódnice nosiła i nikogo to nie ruszało, ale wtedy przejęłam się i zaczęłam doszywać dłuższe spódnice do wszystkich tych kostiumów, które nosiłam - dodała.