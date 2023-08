Wiadomo, ile wynosi EMERYTURA Jolanty Kwaśniewskiej. Tabloid wyliczył, jaką kwotę przelewa jej ZUS

Jolanta Kwaśniewska do dziś uważana jest za ulubioną pierwszą damą Polaków . Nawet po zakończonej prezydenturze męża Jolanta nie zniknęła z mediów. Wciąż chętnie wypowiada się na tematy społeczne i zabiera głos w przestrzeni medialnej.

Kwaśniewska trwała na stanowisku "Pierwszej damy" przez dwie kadencje. Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zmusiły ją do rezygnacji z pracy zawodowej, dlatego sama opłacała składki w ZUS-ie.

Każdy z nas musi być odpowiedzialny za siebie. Odkładajmy, chociaż niewielką część swoich dochodów, żeby mieć nawet skromny kapitał na przyszłość. Racjonalnie nimi gospodarujmy. Jeśli mamy środki, nauczmy się też inwestować. Nikt, tak jak my sami, nie zadba o nasze emerytury — mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem".

Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej

Przed 1995 r., czyli rokiem w którym funkcję prezydenta objął Aleksander Kwaśniewski, Jolanta prężnie rozwijała swoją karierę. Zanim zamieszkała w pałacu prezydenckim była współwłaścicielką agencji nieruchomości. Po objęciu funkcji pierwszej damy firmę oddała do urzędu powierniczego i wróciła do zarządzania nią tuż po zakończeniu drugiej kadencji męża. Kwaśniewska zaangażowała się też w działalność charytatywną i fundację "Porozumienie bez Barier", założoną w 1997 r. Chociaż działalność "Pierwszej Damy" nie wliczyła w jej lata pracy, to 68-latka wciąż pozostaje aktywna zawodowo i nie myśli o odpoczynku. Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" skomentowała sytuacje na rynku emerytalnym.