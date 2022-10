Jolanta Kwaśniewska wspomina prezydenturę męża: "Brałam na barki o wiele więcej niż mogłam. DOSTAWAŁAM KROPLÓWKI"

TaOkropnaZZag... 22 min. temu zgłoś do moderacji 40 6 Odpowiedz

Lata 90te. Pamiętamy. Strzelaniny, porwania, okupy, mordowanie policjantów i szalona mafia. Do tego prywatyzacja i milionerzy z dnia na dzień.. byłam wtedy dzieckiem i rodzice pracowali dużo, wtedy weszło „trzeba skończyc uniwersytet” wiec weekendami rodzice studiowali. Nie było zasiłków, nie było dodatków, dzieciaki bawiły się same na podwórku a rodzice pracowali i się uczyli. Teraz to nie do pomyślenia. I co? Kiepsko w kraju, rodzice nie zarabiają nadal dobrze (bo pracowali uczciwie) a Inflancka szaleje. Ja się pytam co z tym krajem do jasnej CH..