Jolanta Kwaśniewska z torebką Chanel buszuje przed świętami w sklepie z meblami

„Lejdi” Jolanta Konty-Kwaśniewska nigdy nie przepracowała solidnie jednego dnia! Chętnie opowiada wszystkim, jak to w latach 80. została zatrudniona w firmie polonijnej i robiła tam oszałamiającą karierę. Zapomina tylko dodać, że 100 procent tzw. firm polonijnych było organizowane i prowadzone przez komunistów, wysokich rangą oficerów ze służb specjalnych PRL oraz KGB. NIKT nie mógł się tam dostać, na jakiekolwiek ważniejsze stanowisko, bez poparcia, rekomendacji tych służb i oficjeli junty Jaruzelskiego! Dobra, wspaniale płatna posadka dla Jolanty K. to była NAGRODA ZA WASALSTWO I SPRZEDAJNOŚĆ jej męża oraz za właściwe pochodzenie... Późniejsze biznesy Jolanty K., łącznie z Fabryką Frakcjonowania Osocza, akcjami Polisy, Royal Wilanów oraz osławioną fundacją Porozumienie Bez Barier, to majstersztyk nieczystych interesów, przy których tylko mafijni tzw. Nowi Rosjanie są lepsi ... Cały życiorys Jolanty K. - do dnia dzisiejszego - to spreparowany stek bredni, półprawd i kłamstw. Kiedyś takowe życiorysy (w oficjalnej, komunistycznej propagandzie) miały żony Bieruta, Lenina, Ceausescu.