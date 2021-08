Joshua Jackson broni ukochanej, która PIERWSZA mu się oświadczyła: "Każdy, którego przeraża KOBIETA UMIEJĄCA UPOMNIEĆ SIĘ O SWOJE, powinien się zamknąć"

Rama 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

rylam swojemu staremu o ślubie chyba ze trzy lata. Nie docierało, bo on zmian nie lubi. Zaręczyny wymuszone tragedia. Nie ma co wspominać i wiecie co.... Po ślubie ja wyluzowalam on sie zrobił szczęśliwszy, bo nie trulam i się nie zmieniło. Ale co się natrulam, napłakałam, na wkurzałam. Teraz też bym się oświadczyła sama cymbalowi wcześniej. Jesteśmy szczęśliwi teraz a główny temat kłótni to były zaręczyny