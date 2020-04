Joshua Jackson i Jodie Turner-Smith ZOSTALI RODZICAMI! Wyprowadzą się ze Stanów Zjednoczonych?

Obok Katie Holmes i Michelle Williams, Joshua Jackson jest kolejną gwiazdą niegdyś bijącego rekordy popularności serialu Jezioro Marzeń, której udało się zostać gwiazdą światowego formatu. W tym roku od premiery hitowej produkcji mija 22 lata, a Kanadyjczyk wciąż cieszy się sporym wzięciem w Hollywood, występując głównie w "ambitnych" serialach, takich jak The Affair, Jak nas widzą czy Little Fires Everywhere.