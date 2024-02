Józef Wojciechowski został ojcem w wieku 74 lat. Oprócz syna Oskara ma jeszcze SPORO DZIECI! Co o nich wiemy?

Marcu 24 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Każdy słowo w tym artykule to kłamstwo , znam JW osobiście i jedyne co jest napisane w tym artykule oparte na faktach ,to że jeden z synów ma na imię Alex , wszystko dosłownie wszystko inne to stek bzdur 😁 począwszy od tego , że Laura była jego żoną 😁