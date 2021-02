Judyta Turan nie żyje. Przed śmiercią nagrała film krótkometrażowy: "Rak piersi był dla mnie NOWYM POCZĄTKIEM"

Mama 17 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

To chyba najważniejsze wyzwanie dla medycyny i służby zdrowia: by znaleźć sposób by ratować tych co jeszcze mają przed sobą wiele życia i ról do zagrania. Ta kobieta powinna dożyć słodkich chwil kiedy będzie tuliła w ramionach swoje wnuki. Mam 2 synków. Widziałam na własne oczy jak rąk zabiera bliskich. Nie chce nigdy opuścić moich dzieci i męża przedwcześnie i nie chce by spotkało to innych!