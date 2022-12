Julia Cymbaluk wygrała "MasterChefa Juniora". Dziś ma już 15 lat i próbuje swoich sił jako MODELKA! (ZDJĘCIA)

Goya 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ani twarzy (to co widzimy to ciężki makijaż i wyraźna wada zgryzu) ani nóg do modelingu nie ma. Ot tak dla własnej próżności i zabawy może sobie porobić zdjęcia z fotografem, biedna nie jest.