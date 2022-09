Finalista 1. edycji "MasterChefa Juniora" POWRÓCIŁ do "dorosłej" edycji show. Jak dziś wygląda 19-letni Kuba Tomaszczyk? (FOTO)

Program "MasterChef Junior" zadebiutował w polskiej telewizji w lutym 2016 roku. Kilkanaście tygodni później jego zwyciężczynią została Natalia Paździor , która pokonała kilkunastu kulinarnych konkurentów w walce o tytuł. Choć to ona zgarnęła główną wygraną, to tuż za nią uplasował się Kuba Tomaszczyk , który był bardzo blisko stanięcia na podium.

Kuba Tomaszczyk powraca do dorosłego "MasterChefa"

To oczywiście oznacza, że mogą się teraz bez przeszkód zgłosić do "dorosłego" "MasterChefa", co uczynił właśnie wspomniany wcześniej Kuba Tomaszczyk. Z racji tego, że chłopak jest już pełnoletni i tym samym spełnia wymagania do uczestnictwa, w niedzielnym debiucie nowego sezonu show znów pojawił się jako kandydat do zwycięstwa.