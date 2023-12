Julia Dybowska ROZSTAŁA SIĘ z teherańskim miliarderem? Są dowody

Upsi 48 min. temu zgłoś do moderacji 135 2 Odpowiedz

No co? Przecież to logiczne… chłop przeszedł swojego rodzaju „glow up”, schudł, lepiej wygląda więc też z pewnością ma większe powodzenie a i tak pewnie mu go wcześniej nie brakowało z uwagi na ilość mamony, więc wymienił tą gold diggerke na nowszy model. Co taka osoba ma sobą do zaoferowania oprócz wyglądu? O czym niby mają ze sobą rozmawiać na dłuższą metę…