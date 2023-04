Julia Faustyna PRZYPUSZCZA ATAK na "perskie medium": "Zabrała mi paszport i dowód, nie pozwoliła mi wrócić do Polski"

Oktawia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skonczcie z ta "biedna Julia", pokrzywdzona przez Fie, bo sie tego czytac nie da. Dajecie soba manipulowac prez obie strony. Przede wszystkim, Fia dokumentow jej nie zabrala, bo inaczej policja, ktora J wezwala na interwencje (i za co J przepraszala Fie pozniej twierdzac, ze zostala zmanipulowana prez dziennikarke z Portugalii) - nie zostawilaby tego tak i nie odjechala. Fia owszem, ograniczala J wyjscia, zmienila nr tel, kazala usunac social media - z uwagi na J bezpieczenstwo. J otrzymywala grozby smierci. J juz wczesniej udawala bycie innymi zaginionymi dziecmi, pracowala w branzy prno (co tez sama wielokrotnie przyznala, z reszta jej konta prno sa nadal aktywne), a teraz - w tej aferze jeszcze oskarzyla swojego abusera, wiec sie bali, ze cos sie jej stanie. Proste. Faktem natomiast jest, ze dziewczyna jest mocno zaburzona i zmienia nastroj w sekunde, co widac po aferze z F teraz. Przedwczoraj (czy tam wczoraj), Joe z UK, ktory prowadzi fundacje i pomaga ofiarom molest.. chcial pomoc Julii. Wszystko bylo ok do momentu, w ktorym Joe pokazal fragment rozmowy miedzy nim a Julia, na co mial jej zgode. Nagle Julce sie up..lo, ze jednak nie dala zgody i zaczela atakowac Joe. Julka chce slawy i followersow, ona nie chce pomocy. Jesli ktos chce jej pomoc i stawia sprawe tak, jak pokazuja fakty, to Julka ta osobe miesza z blotem, bo nie pasuje to do jej narracji, ktora z reszta czesto zmienia. Fia swieta nie jest, ale jednak jej w czyms pomogla i placila za nia. Obrocilo sie to przeciwko niej. Teraz Joe tez jest "zly", bo chcial szczerze pomoc. Julka chce dalej jechac na narracji, ze jest zaginionym dzieckiem, a - jak sama napisala - matke Maddie uwaza za swoja, mimo ze nie jest jej matka, bo czuje z nia wiez.. 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤣🤣 To jest chora kobieta, ktora powinna zniknac z social media i zaczac sie leczyc!!! Jej chlopak wiedzial od samego poczatku, ze cala ta historia to sciema, napisal to.