Julia Kamińska pokazała zdjęcie z nowym chłopakiem? Co się stało z Piotrem Jaskiem? (ZDJĘCIA)

Adwokat. 12 min. temu

Wykorzystała starszego do wypromowania i sponsoringu. Osobiście mi bardzo szkoda tego Pana bo pewnie liczył że spędzi z nią całe życie. Wygląda na bardzo uczciwego człowieka. I wierzę że jeszcze sobie ułoży życie. A Julcie spotka karma. Młody ją będzie zdradzał tak jak ona to robiła. Powinna mu oddać teraz te pieniądze, które w nią zainwestował. Najpierw udaje zakochaną aby się jej za kilka lat odwidziało. Takimi kobietami powinno się gardzić. Zero uczciwości.