Julia Kamińska odpowiada na doniesienia o ROZSTANIU z partnerem. To koniec wielkiej miłości?

Para postanowiła dać sobie szansę mimo sporej różnicy wieku . Julia Kamińska jest bowiem o 20 lat młodsza od Piotra. Złośliwi przewidywali, że ich relacja to tylko medialna ustawka, ale mylili się. Para nie afiszowała się w sieci ze swoim uczuciem, pielęgnując miłość w domowych pieleszach.

Pod koniec 2021 roku zaczęły pojawiać się jednak spekulacje głoszące, że para rozstała się . Aktorka milczała jak zaklęta, nie komentując doniesień kolorowej prasy . Początkiem 2022 roku wybrała się nawet na wakacje do Omanu, skąd publikowała zdjęcia wyrzeźbionej sylwetki. Gwiazda serialu TVN nie była tam sama. Jak się okazało, towarzyszył jej brat.

Teraz Kamińska pojawiła się na jednym z eventów, gdzie została wywołana do tablicy przez kilku dziennikarzy, którzy usiłowali dowiedzieć się, czy pogłoski o rozpadzie jej 12-letniego związku ze starszym o 20 lat scenarzystą są prawdą.

Kamińska została zapytana przez portal Jastrząb Post o to, jakie obecnie ma relacje z Piotrem . Oczywiście aktorka starała się odpowiedzieć w dość wymijający sposób, by czasem wprost nie potwierdzić końca wielkiej miłości.

Jeżeli jest to osoba, jak Piotr Jasek, to współpraca odbywa się w sposób bardzo dobry - odparła lakonicznie gwiazda "BrzydUli".

Po tych wypowiedziach Julii chyba już nie ma wątpliwości co do tego, że jej związek z Piotrem można zaliczyć do przeszłości.