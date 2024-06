Julia Kamińska reaguje na zamieszanie po słownej wpadce Kurdej-Szatan: "Basia NIE ZOSTAŁA WYBUCZANA!"

Niefortunne przejęzyczenie Barbary Kurdej-Szatan odbiło się szerokim echem w mediach. Słowa, które skierowała ze sceny do Julii Kamińskiej, mogły wprawić ją w zakłopotanie. Aktorka zamieściła wpis, w którym dała jasno do zrozumienia, co sądzi o zachowaniu koleżanki.