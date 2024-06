TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy powrotu Barbary Kurdej-Szatan do TVP. Poprowadzi NOWY program. Co z "M jak miłość"?

Zobacz także: Czy Basia Kurdej-Szatan wróci do M jak miłość? "Podchodzę z dystansem do powrotu w tamte rejony"

Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. Wiemy, jaki program poprowadzi

Po zwolnieniu z TVP pomocną dłoń do gwiazdy wyciągnął TVN i zaprosił do udziału w "Mask Singer". Z ofertą ruszył także Polsat - obsadził ją w głównej roli w produkcji "Domek na szczęście" i zaangażował w dwie edycje "Twoja twarz brzmi znajomo". Nasze źródła mówią, że lada moment aktorka wróci jednak do publicznego nadawcy, co sama potwierdziła.