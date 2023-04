Julia Kamińska SPRZEDAJE swój salon fryzjerski: "Mam ochotę przewartościować życie"

Zakład znajduje się na warszawskim Śródmieściu, przy ulicy Poznańskiej i od samego początku zbiera pozytywne opinie. Julia Kamińska uwielbia swój salon i często go odwiedza. Niestety podczas ostatniego wywiadu zdradziła, że nie może go dłużej prowadzić .

Julia Kamińska sprzedaje swój salon fryzjerski

Aktorka pragnie skupić się na karierze artystycznej, a prowadzenie "Spiękniej" nie do końca jej na to pozwala. Kamińska wyznała, że zamierza sprzedać swój salon. Nie oznacza to jednak, że nie będzie tam przychodzić. Gwiazda zadeklarowała się, że nadal będzie odwiedzać zakład, ponieważ ma do niego ogromny sentyment.