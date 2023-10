Julia Królikowska ZOSTAŁA LEKARZEM! Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się zdjęciami z promocji

Lolka 11 min. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

Zazdroszczę takim bananowym dzieciakom - jedyne co musiała robić, to się uczyć. Ja tez się dobrze uczyłam, ale bieda była straszna, ojciec pił, całe noce nieprzespane, awantury, bijatyki, potem nerwica, w końcu depresja. Skończyłam dwa kierunki na dobrych uczelniach, ale nigdy nie wierzyłam w siebie, zawsze musiałam o siebie walczyć i w sumie to nic nie osiągnęłam. Mam do siebie wielki żal.