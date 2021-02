Julia Pietrucha porzuciła show biznes i... ZAMIESZKAŁA W KAMPERZE! (FOTO)

Kaja Głodek 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Co się z ludźmi porobiło że teraz każdy jeden musi głupieć z tymi Instagramami i tiktokami. Serio nie da się żyć bez tych pierdół? Wstawiania swoich zdjęć i czekania aż ktoś to polubi? Przecież to glupota