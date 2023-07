Julia Sobczyńska z "Top Model" WZIĘŁA ŚLUB z partnerką! Polskie prawo nie jest po ich stronie: "Jak coś się stanie, to jesteśmy sobie OBCE"

Gocha 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Przestancie pisac o kredytach, czy zakupie mieszkania, etc. Strasznie plytkie podejscie do zwiazkow. Kochaja sie I w kazdy cywilizowanym kraju powinna miec prawo zwiazek zalegalizowac. Jak Pazura moze wziac trzeci slub koscielny z laska 20 lat mlodsza to one tez powinna miec prawo do slubu. Czasy sie zmieniaja.