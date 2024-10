Julia Tychoniewicz skarży się na wzdęcia i stwierdza, że ma "wielki brzuch". Internauci: "NIE ŻARTUJ"

Julia Tychoniewicz narzeka na wzdęty brzuch

Julia Tychoniewicz przebywa obecnie w Kanadzie, gdzie - zdaniem wielu osób - jakość jedzenia pozostawia wiele do życzenia i może powodować kłopoty trawienne . Influencerka zauważyła, że ostatnio codziennie budzi się ze wzdętym brzuchem . Pokazała go fanom.

W Polsce tak nie mam, że wstaję z wielkim brzuchem, ale pokażę wam, jak ja wstaje w Kanadzie. Nie wiem, co tutaj jest w jedzeniu, ale bloated (dop. red. pol. - wzdęty). Ja mam na to malutki sposób, który robi wielką różnicę, to jest mój czwarty dzień, jak ja to stosuję. To jest woda z nasionami chia - żaliła się Julia Tychoniewicz na TikToku.