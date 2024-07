Mężczyźni chamsko OBGADALI Julię Tychoniewicz po hiszpańsku. Nie wiedzieli, że ona WSZYSTKO rozumie... (WIDEO)

Julia Tychoniewicz podsłuchała rozmowę na swój temat

Julia Tychoniewicz sporo podróżuje po świecie, a to dało jej szansę na poznanie różnych języków. Ostatnio przydała się jej umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim, kiedy to podeszła do dwóch mężczyzn. Obgadywali ją i myśleli, że niczego nie zrozumiała .

Moją ulubioną rzeczą, która się dzisiaj stała jest to, że podeszłam do typa, który z kolegą rozmawiał po hiszpańsku. Myśleli, że ja nie rozumiem hiszpańskiego, nie wiedzieli, że ja gadam po hiszpańsku. On patrzy i do kolegi mówi: "Patrz, jakie ona ma wysokie czoło". A tamten drugi się śmieje i mówi: "No i jeszcze się do tego błyszczy" [przyp. red. zapis oryginalny]- mówiła rozbawiona Julia Tychoniewicz.