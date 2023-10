Julia Tychoniewicz chwali się wspólną imprezą z Justinem Bieberem i Kim Kardashian. Celebrytka SKOMPLEMENTOWAŁA jej sukienkę

Prywatnie urocza blondynka jest córką Ewy Tyleckiej-Mellor, czyli Miss Polonia 1995 roku. Tylecka po wygraniu konkursu wyjechała do USA, gdzie kilka lat później urodziła się jej córka Julia, która podobnie jak mama próbuje swoich sił w modelingu. Julia Tychoniewicz na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Czasem jednak przylatuje do Polski, gdzie cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem.