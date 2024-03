Julia von Stein nazywa się zupełnie inaczej: "Zawsze wydawało mi się, że imię Julia bardziej do mnie pasuje"

Trzeba przyznać, że za sprawą programów TTV nasz rodzimy show-biznes stał się bogatszy o kilka wyjątkowo charakternych osobowości. Niewątpliwie jedną z takich osób jest Julia von Stein . Dziedziczka firmy pogrzebowej z Tarnowa, która specjalizuje się w projektowaniu trumien i kosmetyce pośmiertnej, zdobyła rozpoznawalność za sprawą angażu do programu " Królowe życia ". Od tego czasu celebrytka pojawiła się również w innych popularnych produkcjach stacji m.in. show " Diabelnie boskie ".

Julia von Stein nazywa się zupełnie inaczej

Sporym zaskoczeniem dla fanów celebrytki może być jednak fakt, że Julia von Stein w dokumentach figuruje pod całkiem innym nazwiskiem, niż to, którym przedstawia się w mediach. Jej prawdziwe nazwisko to Steinhoff, które w Tarnowie cieszy się sporym uznaniem. To właśnie tam dziadek Julii niejaki Władysław Steinhoff zajmował się m.in. zakładem kamieniarsko-budowlanym, który na przestrzeni ostatnich lat przerodził się w dochodowy biznes pogrzebowy.