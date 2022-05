Tak prawie dekadę temu wyglądała nowa "Królowa Życia"! Julia von Stein próbowała swoich sił jako... REPORTERKA! (ZDJĘCIA)

Choć wokół bohaterów "Królowych życia" roi się od afer i kontrowersji, chętnych do udziału we flagowym show TTV nie brakuje. Niedawno pisaliśmy, że do programu dołączyła Alicja Pasierbińska - miłośniczka psów chihuahua i właścicielka aż trzydziestu (!) mieszkań w Opolu. Teraz okazuje się, że producenci zrekrutowali kolejną "królową".