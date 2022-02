Poznajcie nową "Królową Życia"! Alicja Pasierbińska jest właścicielką TRZYDZIESTU apartamentów (ZDJĘCIA)

Łuki 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Hmmm...Opole to małe miasto wielkich układów. Tu każdy każdego zna i po znajomości można wszystko załatwić. Po godzinie 18 w centrum nie ma żywego ducha. Nic się tu nie dzieje, każdy ucieka do Wrocławia, Krakowa, Warszawy lub kupuje dom gdzieś na wsi, którą i tak pewnie włączą w granice Opola bo decydenci mają jakiś kompleks i przyłączają pola do Opola. Teraz po tych fuzjach z okolicznymi miejscowościami, 80% powierzchni Opola to same pola i łąki. Czyli taka wioseczka trochę. Na rynku parking, a reszta to krzywe chodniki, obdrapane kamienice i pełno lokali "do wynajęcia". Jedynie wybija się festiwal, ale odkąd jest TVP to nikt tego nie ogląda. Bilety tu rozdają znajomym. Zarobki bardzo niskie, robota też tylko po znajomosci. Żadnych fajnych lokali gdzie można wyskoczyć coś zjeść. Wyprowadzka z Opola była najlepszą decyzją w moim życiu. Nigdy bym nie wrócił do tego miasta, można tu dostać depresji...