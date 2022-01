TYLKO NA PUDELKU: Oskarżony o zabójstwo Arkadiusz "Megakot" Zgorzelski ZOSTAŁ USUNIĘTY z "Królowych Życia"

Wygląda na to, że do TVN-u, do którego należy kanał TTV, dotarły takie krytyczne głosy. Widocznie po niepokojących doniesieniach o szczecińskim deweloperze władze stacji faktycznie przestraszyły się złego PR-u wokół swojego show, które i tak już uznawane jest za "problematyczne". Osoba z produkcji zdradziła nam, że Arkadiusza Kocika ostatecznie usunięto z "Królowych Życia". Odezwaliśmy się do TVN-u, stacja jednak powstrzymuje się na razie od komentarza.