Julia von Stein obraziła pracownika fast fooda. Restauracja WYDAŁA OŚWIADCZENIE: "Nie ma zgody na jakąkolwiek formę przemocy wobec zespołu"

Na tle wielu innych bohaterek, Julia do tej pory nie wywoływała publicznie żadnych afer. Tym większym zaskoczeniem okazała się niedawna relacja w mediach społecznościowych. Celebrytka, nie przebierając w słowach, zwyzywała pracownika, który zwrócił jej uwagę na palenie papierosów w aucie w momencie dojazdu do okna podawczego.

Julia von Stein doprowadziła do skandalu

Bo ja jestem chamem, jak powiedzieliście, prostaczką i ja wam mogę w tym momencie przyznać rację, i za to was przepraszam, bo poniosły mnie emocje, nie powinnam się tak zachować. (...) Natomiast zwracać uwagę pt.: "ty, pie*dolona ku*wo, żebyś zdechła, naucz się ku*wo kultury do drugiego człowieka", no to już ręce opadają - napisała na Instagramie.