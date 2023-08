Julia von Stein projektuje trumny i maluje zwłoki. Kiedyś tak nie wyglądała! Na zdjęciach sprzed kilku lat trudno ją rozpoznać (FOTO)

Trzeba przyznać, że Julia von Stein miała wyjątkowego pecha. Pochodząca z Tarnowa "osobowość" załapała się tylko na jeden sezon "Królowych życia" , zanim program nie zniknął z anteny TTV. Julia mocno wyróżniała się na tle reszty bohaterek programu przede wszystkim za sprawą swojej niecodziennej profesji - 27-latka na co dzień prowadzi dom pogrzebowy. W rodzinnym przedsiębiorstwie do jej obowiązków należy także kosmetyka pośmiertna, czyli malowanie zwłok i inne procedury przygotowujące zmarłych do ostatniej drogi . Oprócz tego projektuje trumny.

Aspirującej celebrytce i bez programu udaje się wywołać medialny szum. Ostatnio von Stein ściągnęła na siebie gromy, gdy podzieliła się na swoim profilu zdarzeniem, do którego doszło w jednej z popularnych restauracji fast food. Rozpętała się bowiem awantura po tym, jak pracownik kazał zgasić "królowej" papierosa. We wspomnianym nagraniu prominentka wykrzykiwała do okienka wulgaryzmy, dopytując pracownika "kim on w zasadzie jest", by zwracać jej uwagę na palenie w aucie. Później kajała się na Instagramie, skarżąc się na dotykającą ją falę hejtu.