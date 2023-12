Julia von Stein prezentuje "skromną" kolekcję aut wartą MILIONY! "Którym teraz do stolicy?" (FOTO)

Julia von Stein dołączyła do obsady "Królowych życia" niedługo przed zawieszeniem formatu. Udało jej się jednak załapać do siostrzanego show "Diabelnie boskie", dzięki czemu dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TTV. Aspirująca celebrytka ma dość oryginalną profesję. Pomaga rodzicom prowadzić zakład pogrzebowy i, jak można się dowiedzieć z jej Instagrama, projektuje trumny.

Czym jeździ Julia von Stein?

Dziewczyna na co dzień mieszka w Warszawie, ale regularnie bywa też w Krakowie i Tarnowie. Oczywiście nie podróżuje między miastami pociągami czy busami. Może pochwalić się imponującą kolekcją drogich aut. Ostatnio pokazała kilka z nich, kiedy to zastanawiała się na Instagramie, jaką bryką wrócić od rodziców do stolicy.