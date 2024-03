Julia von Stein psioczy na obsługę obiektu noclegowego. "To nie hotel, a jakiś BURDEL. To co działo się w SPA..."

Majka. 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nigdy nie uwierzę, że obsługa hotelowa obraża czy zastrasza gości. To nieprofesjonalne zachowanie, za które wylatuje się z pracy. Opanowanie to jedna z pożądanych i podstawowych cech. Jeśli to co ta pani wypisuje jest ironiczne i rzeczywiście (tak jak tu niektórzy piszą) dała dobrą notę, to tylko zaszkodziła hotelowi, ponieważ mało kto wejdzie sprawdzić ile dała gwiazdek. A te idiotyczne wy$rywy poszły w świat. Tylko w jej mniemaniu jest gwiazdą, może pomyślała, że każdy będzie chciał poznać jej opinię. Mnie kompletnie nie interesuje opinia tej kobiety 🙂 Was pewnie też nie.