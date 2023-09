Julia von Stein walczy ze stalkerem, który chciał włamać się do jej apartamentu! "PRÓBOWAŁ MNIE UPROWADZIĆ"

Julia von Stein przeżywa chwile grozy

Wróciłam z rzęs, a Łukaszek miał wcześniej do mnie przyjechać. Ze względu na to, że mnie nie było, to miał wziąć klucz, który zostawiłam mu na recepcji, wejść sobie do mnie do apartamentu i tam na mnie poczekać. Ja mu zostawiłam swój drugi klucz ze względu na psychopatę, z którym mam sprawę na prokuraturze, który próbował mnie uprowadzić, który już miał pełno włamań do mnie do domu. Kolejny raz pan próbował się włamać. Są tak skrzywione zamki u mnie w mieszkaniu, do drzwi wejściowych, że drugi klucz w ogóle nie działa - relacjonowała przejęta Julia von Stein.