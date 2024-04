Julia von Stein wyprawiła "KRÓLEWSKI pogrzeb" Pani Gosi z "Dam i wieśniaczek". Polały się łzy

Trzeba przyznać, że Julia von Stein wyrosła na kolejną gwiazdę TTV. Dziedziczka branży funeralnej i projektantka trumien zasłynęła dzięki udziałowi w " Królowych życia ". W międzyczasie pojawiły się jeszcze inne programy, a także afery, które dołożyły do pieca, zapewniając jej jeszcze większy rozgłos. Od jakiegoś czasu widzowie mogą oglądać życiowe perypetie 28-letniej celebrytki w " Diabelnie boskich ". To właśnie tam, w jednym z ostatnich odcinków pojawił się wątek pogrzebu Pani Gosi , czyli mamy Jolki znanej z programu "Damy i wieśniaczki" z udziałem Julii von Stein.

Julia von Stein przeżyła śmierć swojej przyjaciółki

Końcem lutego Pani Gosia trafiła do placówki medycznej w bardzo ciężkim stanie. Gdy tylko 28-letnia celebrytka dowiedziała się o problemach zdrowotnych kobiety, nie czekała ani chwili i natychmiast pognała do ośrodka , żeby pożegnać swoją "programową mamę". Niestety stan bohaterki "Dam i wieśniaczek" był dramatyczne. Kolejnego dnia Julia von Stein informowała w mediach o śmierci Pani Gosi.

Gosia! To był zaszczyt Cię poznać! Otworzyłaś dla mnie drzwi swojego domu. Otworzyłaś dla mnie swoje serce. Traktowałaś mnie jak członka swojej rodziny. Nigdy mnie nie oceniłaś, ani nie skrytykowałaś - nawet za te idiotyczne implanty pośladków. Nauczyłaś mnie, że dom to nie puste ściany, tylko ludzie, którzy go tworzą! Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Spoczywaj w pokoju. A o rodzinę się nie martw! Wiesz, że jestem i zawsze przy niej będę - pisała wówczas.