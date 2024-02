Julia von Stein żegna panią Gosię z "Dam i wieśniaczek". Opublikowała EMOCJONALNE nagranie. "Nigdy mnie nie oceniałaś" (WIDEO)

Julia von Stein wspomina przyjaźń z uczestniczką programu TTV

Niegdysiejsza "królowa życia" zdążyła jeszcze pożegnać się ze swoją programową "mamą" . Wspólnie z jej najbliższymi złożyła jej ostatnią wizytę w hospicjum. Choć miała świadomość nieuchronnego końca, do końca nie traciła nadziei, że pani Gosia, która otoczyła ją troskliwą opieką na planie reality, przezwycięży chorobę i wróci do najbliższych.

Gosia! To był zaszczyt Cię poznać! Otworzyłaś dla mnie drzwi swojego domu. Otworzyłaś dla mnie swoje serce. Traktowałaś mnie jak członka swojej Rodziny. Nigdy mnie nie oceniłaś ani nie skrytykowałaś - nawet za te idiotyczne implanty pośladków. Nauczyłaś mnie, że dom to nie puste ściany, tylko ludzie, którzy go tworzą. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Spoczywaj w pokoju - pożegnała kobietę we wzruszającym wpisie.