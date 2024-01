Julia Wieniawa BAŁA SIĘ się pierwszego spotkania z Agnieszką Chylińską. "Myślałam, że mnie NIE POLUBI"

Występy uczestników ocenią tym razem: debiutująca w programie Julia Wieniawa , gospodarz dotychczasowych 14 edycji programu Marcin Prokop oraz przewodnicząca składu, Agnieszka Chylińska . Z zakulisowych relacji wiadomo, że świeżo upieczona jurorka szybko złapała kontakt z dobrze znającymi się już starszymi kolegami. Przed pierwszym dniem nagrań castingów miała jednak co do tego spore wątpliwości .

Julia Wieniawa zyskała w oczach Agnieszki Chylińskiej. Początkowo mocno obawiała się jej reakcji

Była wokalistka grupy O.N.A. słynie ze swoich bezkompromisowej szczerości i ciętego języka, choć zawsze stara się wykazywać obiektywnością w ocenie występów uczestników. Mimo to Wieniawa, która z własnej nieprzymuszonej woli dała się wrzucić na głęboką wodę, mocno stresowała się przed momentem zapoznania z Agnieszką Chylińską . Ku zaskoczeniu 25-latki przebiegło ono w całkowicie pozytywnej atmosferze .

Najbardziej zapamiętałam pierwsze spotkanie z Agnieszką Chylińską. Nie ukrywam, że się trochę go bałam . Na pierwszy rzut oka jesteśmy z dwóch różnych światów energetycznie i myślałam, że może mnie nie polubi, nie zaakceptuje, że nie będziemy miały wspólnego vibe’u. A później okazało się oczywiście na nagraniach, że totalnie się kumamy - zdradziła w rozmowie z Party.pl gwiazda "Mam talent!".

Masz świetny głos, nie brakuje ci niczego. Weź pierdziel te wszystkie negatywne opinie na swój temat, po prostu wejdź bez kompleksów do "Mam talent!". Pamiętaj, że jakby co, masz mnie po swojej stronie. Ktokolwiek będzie coś mówił ci negatywnego, to będę się o ciebie bić - zrelacjonowała podekscytowana Wieniawa.