TYLKO NA PUDELKU: Julia Wieniawa reaguje na doniesienia tabloidu, że zarobi w "Mam Talent!" 500 tys. złotych!

to jest kpina z uczestników, żeby taka Wieniawa miała ich oceniać ... Ktos kto naprawdę ma talent i chce się wybić i ocenia go Wieniawa- 25 latka wpychana na siłę przez mamuśkę gdzie się dosłownie da.... żart Foremniak i Kliment mieli jakieś doświadczenie zawodowe, dorobek pracy ...a to jest dzieciak rozpieszczony, oderwany od rzeczywistości.... To jest KPINA z ludzi. Wieniawa z matką powinny być na tyle mądre, żeby nie pchać się wszędzie, tylko jakoś selekcjonować zlecenia, które przyjmują ... Rozumiem, że śpiewa, gra w serialach, filmach, próbuje sił w teatrze, reklamuje co się da Ale konferansjerka, dziennikarka czy jurorka to nie jest ten etap to jest kpina z ciężko pracujących na swoje nazwisko artystów...