Tabloid wyliczył, ile Julia Wieniawa ZAROBI w "Mam Talent!". "DROŻSZA od Chylińskiej!"

W sobotę media obiegła informacja o licznych zmianach, które zaszły w "Mam Talent!" . Z programem pożegnała się dwójka jurorów : Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak . Ponadto dotychczasowy prowadzący, Marcin Prokop , awansował do sędziowskiej loży.

Małgorzatę Foremniak zastąpi Julia Wieniawa. Choć nowa rola aktorki spotkała się ze sporą krytyką internautów, sama zainteresowana jest zachwycona nowym wyzwaniem . Piosenkarka niedawno opublikowała wymowny wpis na Instagramie, w którym wyjawiła, co tak naprawdę myśli na ten temat.

Tabloid wyliczył, ile Julia Wieniawa zarobi w "Mam talent!"

Nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń. [...] Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programem szansę np. jakiejś innej małej, marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność - napisała na Instagramie.