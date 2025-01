Julia Wieniawa będzie miała konkurencję w postaci siostry? Alicja Wieniawa-Narkiewicz zagrała w nowym serialu

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Jest nie tylko aktorką, piosenkarką i influencerką, ale także wziętą bizneswoman. Choć trudno w to uwierzyć, jej kariera rozpoczęła się blisko 13 lat temu , gdy zagrała Paulę, dziewczynę jednego z braci Boskich w serialu "Rodzinka.pl" . Kolejne medialne związki, role w popularnych filmach i serialach, a także udział w programach sprawiły, że stała się jedną z najchętniej obserwowanych celebrytek w sieci. Na Instagramie zgromadziła 2,2 mln obserwujących, z którymi dzieli się zarówno radościami, jak i troskami.

Dzieli nas pięć lat, więc ta różnica wieku sprawia, że na pewno nie będziemy starać się o tę samą rolę. Natomiast liczę na to, że kiedyś spotkamy się na planie, grając dwie zupełnie inne postaci. To na pewno byłoby ciekawe doświadczenie - mówiła w rozmowie z Plejadą.

To byłaby hipokryzja, gdybym powiedziała, że to przeszkadza, bo to nazwisko zwraca uwagę i nie da się tego ukryć, że Wieniawa ma dzisiaj taką mocną pozycję, którą wybudowała moja siostra. Ja mam tego świadomość i wiem, że to działa na moją korzyść. Jeśli chodzi o minusy, to tak, przede wszystkim na ten moment jestem siostrą i być może długo będę. Pracuję na moje imię i być może wszystko przyjdzie z czasem. Nie potrzeba opowiadać się po żadnej ze stron. Idę swoją drogą i spotykamy się z Julią na podobnym gruncie i obie na tym gruncie działamy - powiedziała w Świecie Gwiazd.