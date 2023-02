Julia Wieniawa błyszczy na premierze spektaklu "Gra". Aktorka mogła liczyć na wsparcie najbliższych (ZDJĘCIA)

Kasja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie jaka smykałka do biznesu? Smykałkę do biznesu to ma Pani Ewa Chodakowska, Bill Gates… nie dziewczyna, która promuje własna osobę. Nie ma talentu. A próżność i pewność siebie to nie talent. Nie ma czego zazdrościć. Nie wytrzyma presji i zaczną się liftingi, botoksy, a talentu nie będzie. To jest zwykła instagramerka, z całym szacunkiem, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu, a nie zachwycać się każda osoba, co ma instagram. Pieniądze to nie wszystko. Kształcicie swoje córki, aby miały zawod w ręku, który coś wnosi do tego świata. A nie próżne robienie sieć.